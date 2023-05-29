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Попов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Попов Петр

Мать: Попова Пелагея Т.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Попова Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Попова Марья Васильевна

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Попов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Попова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Попова Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Попова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Попов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1850

Дочь: Попова Марья Васильевна

Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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