Попов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Попов Петр
Мать: Попова Пелагея Т.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Попова Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Попова Марья Васильевна
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Попов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Попова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Попова Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Попова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1850
Дочь: Попова Марья Васильевна
Мать ребёнка: Попова Федосья Петровна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно