Марфа Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смерти01.06.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Прокопьев Федор Прокопьевич
Смерть
01.06.1919
Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-41 л172 от тифа