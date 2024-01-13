Марфа Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

01.06.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Прокопьев Иван Федорович

Отец ребёнка: Прокопьев Федор Прокопьевич

Смерть
01.06.1919
Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-41 л172 от тифа

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