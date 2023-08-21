Багрецова (Букина) Авдотья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Багрецова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Багнецов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Багрецова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Багнецов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Багрецов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Багнецов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багрецов Михайло (Михаил) Иванович
Отец ребёнка: Багнецов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1759