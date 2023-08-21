Багрецова (Букина) Авдотья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагрецова (Букина) Авдотья Макаровна

Багрецова (Букина) Авдотья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1759

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Багрецова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Багнецов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Багрецова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Багнецов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Багрецов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Багнецов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багрецов Михайло (Михаил) Иванович

Отец ребёнка: Багнецов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багнецов Иван Федорович

Смерть
1759
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close