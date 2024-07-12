Науменко (Кофман) Альберт Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Науменко Татьяна
Рождение ребёнка
16.10.1972
Сын: Науменко Михаил Альбертович
Мать ребёнка: Науменко Татьяна
Нагорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно