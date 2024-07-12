Науменко (Кофман) Альберт Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Науменко (Кофман) Альберт Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кофман Михаил

Мать: Кофман (Владимирова) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Татьяна

Рождение ребёнка
16.10.1972

Сын: Науменко Михаил Альбертович

Мать ребёнка: Науменко Татьяна

Нагорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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