Васильева Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Васильев Иосиф (Осип) Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Васильева Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Николаевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1855
Сын: Васильев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно