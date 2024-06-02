Васильева Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Васильев Иосиф (Осип) Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Николаевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Васильева Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Николаевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Васильев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Николаевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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