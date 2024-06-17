Сальникова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Сальников Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Сальников Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Сальников Дарья Федорович
Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Сальников Сергей Федорович
Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сальников Архип Федорович
Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович
Смерть
Неизвестно