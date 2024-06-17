Сальникова Василиса Около 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сальникова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Сальников Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Сальников Петр Федорович

Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Сальников Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Сальников Дарья Федорович

Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Сальников Сергей Федорович

Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Сальников Архип Федорович

Отец ребёнка: Сальников Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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