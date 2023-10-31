Мамонова Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1957

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1957

Отец: Мамонов Алексей Васильевич

Мать: не указана

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