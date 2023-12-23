Кулындышев Феодосий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.?
Дочь: Гурьева Светлана Феодосьевна
Мать ребёнка: Кулындышева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулындышев Олег Феодосьевич
Мать ребёнка: Кулындышева Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно