Кулындышев Феодосий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулындышев Феодосий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.?

Дочь: Гурьева Светлана Феодосьевна

Мать ребёнка: Кулындышева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулындышев Олег Феодосьевич

Мать ребёнка: Кулындышева Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулындышева Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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