Бекштрева (Белова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекштрева) Анна
Отец ребёнка: Бекштрев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекштрев Иван
Отец ребёнка: Бекштрев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекштрева) Антонина
Отец ребёнка: Бекштрев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекштрев Василий
Отец ребёнка: Бекштрев Егор
Рождение ребёнка
05.02.1922
Сын: Бекштрев Михаил
Отец ребёнка: Бекштрев Егор
Смерть
1954