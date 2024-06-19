Бекштрева (Белова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекштрева (Белова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЭЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бекштрева) Анна

Отец ребёнка: Бекштрев Егор

Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекштрев Иван

Отец ребёнка: Бекштрев Егор

Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бекштрева) Антонина

Отец ребёнка: Бекштрев Егор

Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекштрев Василий

Отец ребёнка: Бекштрев Егор

Рождение ребёнка
05.02.1922

Сын: Бекштрев Михаил

Отец ребёнка: Бекштрев Егор

Золотовка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1954

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