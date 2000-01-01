Замятина (?) Марфа Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Марфа Нестерова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

01.01.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1883

Дочь: Замятина Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
16.12.1884

Дочь: Замятина Анисия Семёновна

Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Семён Тимофеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
01.01.1885
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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