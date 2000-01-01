Замятина (?) Марфа Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти01.01.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1883
Дочь: Замятина Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
16.12.1884
Дочь: Замятина Анисия Семёновна
Отец ребёнка: Замятин Семён Тимофеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
01.01.1885
д. Озерные (Над оз.Афонинским)