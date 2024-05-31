Мефодий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мефодий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Николай

Мать ребёнка: (Брагина) Мария

Новосибирская область, Ордынский район
Рождение ребёнка
09.01.1948

Дочь: Введенская (Брагина) Галина

Мать ребёнка: (Брагина) Мария

Новосибирская область, Ордынский район
Рождение ребёнка
14.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Брагина) Мария

Новосибирская область Верх Ирмень

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