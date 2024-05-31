Мефодий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Николай
Мать ребёнка: (Брагина) Мария
Новосибирская область, Ордынский район
Рождение ребёнка
09.01.1948
Дочь: Введенская (Брагина) Галина
Мать ребёнка: (Брагина) Мария
Новосибирская область, Ордынский район
Рождение ребёнка
14.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Брагина) Мария
Новосибирская область Верх Ирмень