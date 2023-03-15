Панкрашина (Дудинова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкрашина (Дудинова) Клавдия

Место рождения

Гулынки, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гулынки, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкрашин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкрашин Владимир

Отец ребёнка: Панкрашин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкрашин Михаил

Отец ребёнка: Панкрашин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкрашин ?

Смерть
Неизвестно

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