Толпегинъ Ефремъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толпегинъ Ефремъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Толпегинъ Александръ

Мать: Толпегина Агрофена Денисова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Толпегинъ Архипъ

Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1793

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1793

Сын: Толпегинъ Андрей

Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толпегина Онисья Иванова

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