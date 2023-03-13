Толпегинъ Ефремъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Толпегинъ Александръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Толпегинъ Архипъ
Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова
Рождение ребёнка
26.01.1793
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова
Рождение ребёнка
26.08.1793
Сын: Толпегинъ Андрей
Мать ребёнка: Толпегина Онисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толпегина Онисья Иванова