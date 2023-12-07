Округин Перфилий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Округин Михаил Перфирьевич
Мать ребёнка: Округина (Емшанова) Аксинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно