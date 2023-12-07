Округин Перфилий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкругин Перфилий Степанович

Округин Перфилий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Округин Михаил Перфирьевич

Мать ребёнка: Округина (Емшанова) Аксинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Округина (Емшанова) Аксинья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.