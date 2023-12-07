Округина (Емшанова) Аксинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Округина (Емшанова) Аксинья Федоровна

Место рождения

Захарова, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарова, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Округин Михаил Перфирьевич

Отец ребёнка: Округин Перфилий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Округин Перфилий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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