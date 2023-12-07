Округина (Емшанова) Аксинья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Округин Михаил Перфирьевич
Отец ребёнка: Округин Перфилий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно