Шеянова Лавр Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Шеянов Ермил Павлович
Мать: Шеянова Васса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеянова Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
19.11.1868
Дочь: Шеянова Екатерина Лавровна
Мать ребёнка: Шеянова Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Шиянова Любовь Лавровна
Мать ребёнка: Шеянова Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Шеянова Васса Лавровна
Мать ребёнка: Шеянова Домна Гавриловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шеянова Маланья Лавровна
Мать ребёнка: Шеянова Домна Гавриловна
Смерть
Неизвестно