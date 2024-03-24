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Шеянова Лавр Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шеянов Ермил Павлович

Мать: Шеянова Васса Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеянова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
19.11.1868

Дочь: Шеянова Екатерина Лавровна

Мать ребёнка: Шеянова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Шиянова Любовь Лавровна

Мать ребёнка: Шеянова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Шеянова Васса Лавровна

Мать ребёнка: Шеянова Домна Гавриловна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шеянова Маланья Лавровна

Мать ребёнка: Шеянова Домна Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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