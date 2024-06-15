Лукин Логин Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668 ст.
Отец: Лукин Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1698 ст.
Сын: Лукин Иван Логинович
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.
Дочь: (Лукина) Евдокия Логинова
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1714 ст.
Дочь: (Лукина) Евдокия Логинова
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1714 ст.
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно