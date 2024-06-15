Лукин Логин Сергеевич Около 1668 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукин Логин Сергеевич

Место рождения

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Около 1668 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1648 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1672 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668 ст.

Отец: Лукин Сергей

Мать: не указана

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Евдокия Ивановна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1698 ст.

Сын: Лукин Иван Логинович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.

Сын: Лукин Василий Логинович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.

Дочь: (Лукина) Евдокия Логинова

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1714 ст.

Дочь: (Лукина) Евдокия Логинова

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1714 ст.

Сын: Лукин Федор Логинович

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Ивановна

Климова, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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