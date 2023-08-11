Тауфик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тауфик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафиуллина Гулия Тауфиковна

Мать ребёнка: Фаимя Сагидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильсур Тауфикович

Мать ребёнка: Фаимя Сагидулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаимя Сагидулловна

Смерть
Неизвестно

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