Богданова (Богданова) Мавра Ивановна 03.05.1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Богданова (Богданова) Мавра Ивановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 03.05.1838 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 16.04.1843 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Богданов Иван ДаниловичОколо 1797 г.р.
Мать
Богданова (Попова) Софья ЯковлевнаОколо 1804 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1838 ст.

Отец: Богданов Иван Данилович

Мать: Богданова (Попова) Софья Яковлевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
08.05.1838 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
16.04.1843 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Колики

Похороны
18.04.1843 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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