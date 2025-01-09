Богданова (Богданова) Мавра Ивановна
женский, родилась 03.05.1838 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 16.04.1843 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецБогданов Иван ДаниловичОколо 1797 г.р.
МатьБогданова (Попова) Софья ЯковлевнаОколо 1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1838 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.05.1838 ст.
Смерть
16.04.1843 ст.
Похороны
18.04.1843 ст.