Аксинья Васильева
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Карпушкин / Чиндин Николай Егоров1824 г.р.
Дети
(Карпушкина) Ефимия Николаева1855 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Сын: Карпушкин / Чиндин Лаврентий Николаев
Отец ребёнка: Карпушкин / Чиндин Николай Егоров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Карпушкина) Ефимия Николаева
Отец ребёнка: Карпушкин / Чиндин Николай Егоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Карпушкина) Арина Николаева
Отец ребёнка: Карпушкин / Чиндин Николай Егоров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно