Аксинья Васильева 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Карпушкин / Чиндин Николай Егоров1824 г.р.
Дети
Карпушкин / Чиндин Лаврентий Николаев1852 г.р.
(Карпушкина) Ефимия Николаева1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпушкин / Чиндин Николай Егоров

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Рождение ребёнка
1852

Сын: Карпушкин / Чиндин Лаврентий Николаев

Отец ребёнка: Карпушкин / Чиндин Николай Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Карпушкина) Ефимия Николаева

Отец ребёнка: Карпушкин / Чиндин Николай Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Карпушкина) Арина Николаева

Отец ребёнка: Карпушкин / Чиндин Николай Егоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Смерть
Неизвестно

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