МОЛЧАН (КРОЛЬ) ЕФРОСИНИЯ МАРТЫНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти02.05.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1921
Отец ребёнка: Молчан МОИСЕЙ ИЛЬИЧ
Херсон, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1926
Дочь: Молчан Александра Моисеевна
Отец ребёнка: Молчан МОИСЕЙ ИЛЬИЧ
Смерть
02.05.1956