МОЛЧАН (КРОЛЬ) ЕФРОСИНИЯ МАРТЫНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МОЛЧАН (КРОЛЬ) ЕФРОСИНИЯ МАРТЫНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

02.05.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1921

Сын: Молчан Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Молчан МОИСЕЙ ИЛЬИЧ

Херсон, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1926

Дочь: Молчан Александра Моисеевна

Отец ребёнка: Молчан МОИСЕЙ ИЛЬИЧ

Смерть
02.05.1956
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