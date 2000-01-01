Улас Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлас Прокофьев

Улас Прокофьев

avatar

Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1821
По разделу достались капитан-лейтенанту Павлу Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close