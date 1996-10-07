Бурова (Краева) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Краева) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1903

Дата смерти

07.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1903

Отец: Краев Михаил Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
23.10.1925

Сын: Буров Владимир Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.01.1928

Сын: Буров Владислав Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.03.1930

Дочь: Бурова Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.10.1996

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