Бурова (Краева) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1903
Дата смерти07.10.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1903
Отец: Краев Михаил Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1925
Сын: Буров Владимир Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.01.1928
Сын: Буров Владислав Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.03.1930
Дочь: Бурова Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.10.1996