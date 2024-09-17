Черемушкина (Сорокина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1899
Отец: Сорокин Иван Алексеевич
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1899 год | 67
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 73
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черемушкин Анатолий???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемушкин Николай
Отец ребёнка: Черемушкин Анатолий???
Крещение
30.10.1899
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1899 год | 67
Смерть
Неизвестно