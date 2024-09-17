Черемушкина (Сорокина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемушкина (Сорокина) Анна Ивановна

Место рождения

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1872 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1899

Отец: Сорокин Иван Алексеевич

Мать: Сорокина Пелагея Ивановна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1899 год | 67
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемушкин Анатолий???

Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 73
Место жительства
Неизвестно
Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемушкин Анатолий???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемушкин Николай

Отец ребёнка: Черемушкин Анатолий???

Крещение
30.10.1899
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1899 год | 67
Смерть
Неизвестно

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