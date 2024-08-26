Минина Анна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Минин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Минина) Парасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Минин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Минин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Минин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Минин Яков Тимофеевич
Смерть
Неизвестно