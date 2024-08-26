Минина Анна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина Анна Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Яков Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Минин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Минин Яков Тимофеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Минина) Парасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Минин Яков Тимофеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Минин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Минин Яков Тимофеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Минин Моисей Яковлевич

Отец ребёнка: Минин Яков Тимофеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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