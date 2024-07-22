Обухов Андрей Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Андрей Михеевич

Место рождения

Аромашевская волость, Тобольская губерния

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Обухов Михей Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Обухов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Юрминка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Обухов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Юрминка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Обухов Роман Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Юрминка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Обухов Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Юрминка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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