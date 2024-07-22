Обухов Андрей Михеевич
Место рожденияАромашевская волость, Тобольская губерния
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: Обухов Михей Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно