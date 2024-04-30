Сафонова Ефимья Степановна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафонова Ефимья Степановна

Место рождения

Ялбинская ( Самаркино) Уватской волости

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялбинская ( Самаркино) Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сафонов Иван Федорович

Отец ребёнка: Сафонов Федор Иванович

Ялбинская ( Самаркино) Уватской волости
Смерть
Неизвестно

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