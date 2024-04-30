Сафонова Ефимья Степановна
Место рожденияЯлбинская ( Самаркино) Уватской волости
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Ялбинская ( Самаркино) Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сафонов Федор Иванович
Ялбинская ( Самаркино) Уватской волости
Смерть
Неизвестно