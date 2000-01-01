Лысов Иван - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Иван -

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

1531 ст.

Дата смерти

1584 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1531 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
Около 1549

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1556 ст.

Сын: Лысов Даниил Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
1584 ст.
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