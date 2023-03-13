Кузоятова (Федорова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1931
Сын: Кузоятов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Кузоятов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кузоятов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Кузоятов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно