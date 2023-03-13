Кузоятова (Федорова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузоятова (Федорова) Анастасия Федоровна

Кузоятова (Федорова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузоятов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
04.07.1931

Сын: Кузоятов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Кузоятов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кузоятов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кузоятов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.