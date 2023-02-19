Кузоятов Иван Яковлевич
мужской, родился 22.09.1904
умер 1996
ОтецКузоятов Яков Фомич1878 г.р.
Дети
Кузоятов Евгений Иванович04.07.1931 г.р.
Кузоятов Георгий Иванович1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1904
Отец: Кузоятов Яков Фомич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1931
Сын: Кузоятов Евгений Иванович
Мать ребёнка: не указана
г.Макеевка Донецкая обл.
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кузоятов Георгий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1996