Кузоятов Иван Яковлевич 22.09.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузоятов Иван Яковлевич

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился 22.09.1904

умер 1996

Отец
Кузоятов Яков Фомич1878 г.р.
Дети
Кузоятов Евгений Иванович04.07.1931 г.р.
Кузоятов Георгий Иванович1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1904

Отец: Кузоятов Яков Фомич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1931

Сын: Кузоятов Евгений Иванович

Мать ребёнка: не указана

г.Макеевка Донецкая обл.

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кузоятов Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1996

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