Кучумова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумова Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1892

Отец: не указан

Мать: Кучумова Феодора Егорова

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