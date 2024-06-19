Пономарёва (Татаринцева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Татаринцева) Лидия Ивановна

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Место рождения

Александровка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1949

Отец: Татаринцев Иван Лаврентьевич

Мать: Татаринцева (Ивачёва) Нона Андреевна

Александровка, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
01.05.1968

Муж: Пономарёв Владимир Ильич

Рождение ребёнка
02.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Ильич

Успенка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1970

Дочь: Пономарёва (Пономарёва) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Ильич

Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.12.1980

Дочь: Юркова (Пономарёва) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Ильич

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
До 2022
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

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