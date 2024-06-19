Пономарёва (Татаринцева) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1949
Бракосочетание
01.05.1968
Рождение ребёнка
02.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Ильич
Успенка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1970
Дочь: Пономарёва (Пономарёва) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Ильич
Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.12.1980
Дочь: Юркова (Пономарёва) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Пономарёв Владимир Ильич
Место жительства
До 2022