Колпашникова (Самодурова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1850
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1851
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.11.1853
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1856
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно