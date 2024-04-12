Колпашникова (Самодурова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолпашникова (Самодурова) Наталья Ивановна

Колпашникова (Самодурова) Наталья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1850

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1851

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1853

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1856

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Колпашников Иван Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close