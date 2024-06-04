Астраханцова Устиния Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Астраханцева) Пелагия Александровна
Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Астраханцев Яков Александров
Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Астраханцев Стефан Александрович
Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Астраханцева) Анна Александровна
Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович
Рождение ребёнка
28.07.1861
Сын: Астраханцев Илья Александрович
Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Астраханцев Василий Александрович
Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович
Смерть
После 1866