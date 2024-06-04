Астраханцова Устиния Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Устиния Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Александр Никифорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Астраханцева) Пелагия Александровна

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Астраханцев Яков Александров

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Астраханцев Стефан Александрович

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Астраханцева) Анна Александровна

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1861

Сын: Астраханцев Илья Александрович

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Астраханцев Василий Александрович

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Никифорович

Багришевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866

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