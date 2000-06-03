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Sokolova Nadejda Nikolaevna
Sokolova Nadejda Nikolaevna
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.2000
Пол
Женский
Отец
Соколов Николай Алексеевич
Мать
Андреева Катерина Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2000
Отец:
Соколов Николай Алексеевич
Мать:
Андреева Катерина Александровна
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