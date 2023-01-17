Великанова Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова Матрёна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Великанов Пётр Ильич

Отец ребёнка: Великанов Илья Демьянович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Великанов Илья Демьянович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Великанов Сергей Ильич

Отец ребёнка: Великанов Илья Демьянович

Шакин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Великанов Илья Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великанов Илья Демьянович

Смерть
Неизвестно
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