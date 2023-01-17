Великанова Матрёна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Великанов Пётр Ильич
Отец ребёнка: Великанов Илья Демьянович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Великанов Илья Демьянович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Великанов Илья Демьянович
Шакин, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Великанов Илья Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно