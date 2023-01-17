Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Федоровна

Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Козма Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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