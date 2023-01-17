Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Козма Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно