Филимонова Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Таисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2017

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Юрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Юрий Алексеевич

Смерть
Около 2017
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Среднеивкино, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
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