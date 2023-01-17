Филимонова Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2017
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Юрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2017
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Среднеивкино, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область