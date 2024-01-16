Корзников Иван Никонович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Корзникова Пелагея Дмитриевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848
Сын: Корзников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Корзникова Пелагея Дмитриевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1856
Сын: Корзников Капитон Иванович
Мать ребёнка: Корзникова Пелагея Дмитриевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно