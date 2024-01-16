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Корзников Иван Никонович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Корзников Никон Стефанович (Степанович)

Мать: Корзникова Авдотья

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841

Сын: Корзников Павел Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Пелагея Дмитриевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848

Сын: Корзников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Пелагея Дмитриевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1856

Сын: Корзников Капитон Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Пелагея Дмитриевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Пелагея Дмитриевна

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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