Емелин Василий Естифеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Емелин Естифей Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емелина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Емелин Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Емелина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Емелина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно