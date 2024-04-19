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Емелин Василий Естифеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Емелин Естифей Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емелина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Емелин Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Емелина Анна Семеновна

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Емелин Федор Естифеевич

Мать ребёнка: Емелина Анна Семеновна

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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