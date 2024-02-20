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Фурсов Фома Иосифович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

26.04.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович

Мать: Фурсова Маланья

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фурсов Михаил Фомич

Мать ребёнка: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
26.04.1895
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