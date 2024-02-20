Фурсов Фома Иосифович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1811
Дата смерти26.04.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович
Мать: Фурсова Маланья
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фурсов Михаил Фомич
Мать ребёнка: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
26.04.1895