Фурсова Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816