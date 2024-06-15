Некрасов Петр Семенович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Семенович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Некрасов Семен Емельянович

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1856

Жена: Некрасова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Некрасова) Марья Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Некрасов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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