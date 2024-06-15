Некрасов Петр Семенович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Некрасов Семен Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Некрасова) Марья Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Некрасов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно