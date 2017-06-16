Бартков Игорь Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартков Игорь Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1979

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1979

Отец: Бартков Олег Петрович

Мать: не указана

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