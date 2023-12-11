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Антышева Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1934

Отец: Антышев Василий Ермолаевич

Мать: Антышева Анна Андреевна

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