Коснырев Иван Назаров
Место рождения
Дата рождения29.03.1831 ст.
Дата смерти21.03.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1831 ст.
По другому источнику: 01.1833
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коснырева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
09.09.1853 ст.
Мать ребёнка: Коснырева Дарья Иванова
Восприемники: урядник Степан Терентьев Пятков и Рукавишникова жена Степанида Андреева.
Рождение ребёнка
06.11.1854 ст.
Дочь: Коснырева Феоктида Иванова
Мать ребёнка: Коснырева Дарья Иванова
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Рождение ребёнка
09.03.1865 ст.
Дочь: Коснырева Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Коснырева Дарья Иванова
Смерть
21.03.1910 ст.