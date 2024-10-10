Коснырев Иван Назаров 29.03.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Коснырев Иван Назаров

Место рождения

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

29.03.1831 ст.

Дата смерти

21.03.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1831 ст.

Отец: Коснырев Назар Андреев

Мать: Коснырева (Першина) Агрипина Иванова

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
По другому источнику: 01.1833
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коснырева Дарья Иванова

Рождение ребёнка
09.09.1853 ст.

Сын: Коснырев Феодор Иванов

Мать ребёнка: Коснырева Дарья Иванова

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: урядник Степан Терентьев Пятков и Рукавишникова жена Степанида Андреева.
Рождение ребёнка
06.11.1854 ст.

Дочь: Коснырева Феоктида Иванова

Мать ребёнка: Коснырева Дарья Иванова

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
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Рождение ребёнка
09.03.1865 ст.

Дочь: Коснырева Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Коснырева Дарья Иванова

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
21.03.1910 ст.
Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область

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