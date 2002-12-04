Милютина Снежана Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубик Олег Юзефович
Мать: Дубик Агния Изосимовна
Рождение ребёнка
21.12.1988
Отец ребёнка: Черкашин Игорь Борисович
Рождение ребёнка
11.09.1990
Дочь: Черкашина Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Черкашин Игорь Борисович
Рождение ребёнка
04.12.2002
Дочь: Тюрина Полина Вадимовна
Отец ребёнка: Тюрин Вадим Генадьевич
Бракосочетание
Неизвестно