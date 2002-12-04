Милютина Снежана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютина Снежана Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубик Олег Юзефович

Мать: Дубик Агния Изосимовна

Рождение ребёнка
21.12.1988

Сын: Пехлеви Намрок Игоревич

Отец ребёнка: Черкашин Игорь Борисович

Рождение ребёнка
11.09.1990

Дочь: Черкашина Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Черкашин Игорь Борисович

Рождение ребёнка
04.12.2002

Дочь: Тюрина Полина Вадимовна

Отец ребёнка: Тюрин Вадим Генадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Вадим Генадьевич

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