Вельдяев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельдяев Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Вельдяев Трофим

Мать: Вельдяева Мария

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вельдяев Иван

Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельдяева Авдотья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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