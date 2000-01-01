Вельдяев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Вельдяев Трофим
Мать: Вельдяева Мария
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вельдяев Иван
Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Вельдяева Авдотья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно