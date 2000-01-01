Вельдяева Авдотья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Вельдяев Никита
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Вельдяев Никита
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вельдяев Иван
Отец ребёнка: Вельдяев Никита
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Вельдяев Никита
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Вельдяев Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вельдяев Никита
Смерть
Неизвестно