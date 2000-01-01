Вельдяева Авдотья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельдяева Авдотья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Вельдяев Никита

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Вельдяев Никита

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вельдяев Иван

Отец ребёнка: Вельдяев Никита

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Вельдяев Никита

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Вельдяев Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вельдяев Никита

Смерть
Неизвестно
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