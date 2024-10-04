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Федот Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Николай Федотович

Мать ребёнка: не указана

возможно сын другого ФТ
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анисия Федотовна

Мать ребёнка: не указана

может и другой ФТ
Рождение ребёнка
01.02.1860 ст.

Дочь: Агапия Федотовна

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/11
Рождение ребёнка
07.09.1864 ст.

Сын: Сергей Федотович

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/26
Бракосочетание
20.08.1872 ст.

Жена: (Пожиткова) Фиона Евдокимовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
новый брак раньше кончины предыдущей жены https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/41
Смерть
Неизвестно

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