Федот Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Николай Федотович
Мать ребёнка: не указана
возможно сын другого ФТ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анисия Федотовна
Мать ребёнка: не указана
может и другой ФТ
Рождение ребёнка
01.02.1860 ст.
Дочь: Агапия Федотовна
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/11
Рождение ребёнка
07.09.1864 ст.
Сын: Сергей Федотович
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/26
Бракосочетание
20.08.1872 ст.
новый брак раньше кончины предыдущей жены https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/41
Смерть
Неизвестно